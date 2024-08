Der 1. FC Kaiserslautern hat sein neues Auswärtstrikot für die neue Saison vorgestellt. Am Freitag wurde ein entsprechender Beitrag auf der FCK-Webseite mit Jan Elvedi im neuen Trikot veröffentlich. Das Dress ist verschiedenen Grautönen sowie weiß gehalten und ähnelt dem Heimtrikot. Lediglich an Nacken und Ärmeln sind rote Streifen angebracht. Im Nacken ist ein roter Teufel zu sehen. Auf der Brust prangt der Hauptsponsor „Novoline“ in den gelb-orangen Firmenfarben. Auf dem Heimdress ist der Schriftzug weiß.

Das neue Auswätsshirt ist nun mit etwas Verspätung, knapp eine Woche nach dem ersten Saisonspiel in Ulm, vorgestellt worden. „Über die Veröffentlichung und den Verkaufsstart der restlichen Trikots werden wir schnellstmöglich gesondert informieren“, heißt es zudem auf der Webseite. Erstmals zum Einsatz kommen könnte das Trikot in der ersten DFB-Pokalrunde. Da muss der FCK auswärts beim Ingolstadt ran. Die „Schanzer“ laufen zu Hause unter anderem in rot auf.

Der Verein informiert, dass das Auswärtstrikot ab Freitagmittag online und im Fanshop am Stadion zum Verkauf angeboten wird.