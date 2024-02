Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Spieltage 27 bis 30 in der Zweiten Bundesliga angesetzt. Demnach sind der Klassiker gegen den Hamburger SV und das Traditionsduell gegen Fortuna Düsseldorf keine Samstagabend-Spiele. Gegen Düsseldorf spielt der FCK am Samstag, 30 März, 13 Uhr. Am 6. April steigt der Traditionsklassiker beim HSV (Anpfiff: 13 Uhr). Am Freitagabend, den 12. April, müssen die Lauterer zu Greuther Fürth (ab 18.30 Uhr). Das Duell im Abstiegskampf gegen den SV Wehen Wiesbaden wird am Samstag, 20. April, 13 Uhr im Fritz-Walter-Stadion ausgetragen.