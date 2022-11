Die Deutsche Fußball-Liga hat weitere Spiele der Bundes- und Zweiten Liga terminiert. Der 1. FC Kaiserslautern startet ja am Samstag, 28. Januar, 20.30 Uhr, bei Hannover 96 in die Rückrunde. Nun stehen auch die weitere Partien fest.

Am Sonntag, 12. Februar, 13.30 Uhr, gastieren die Roten Teufel beim FC St. Pauli. Am Freitag, 17. Februar, 18.30 Uhr, steigt das Spitzenspiel beim SC Paderborn. Die SpVgg Greuther Fürth kommt am Samstag, 25. Februar, 13 Uhr, auf den Betzenberg. Am Freitag, 3. März, 18.30 Uhr, muss der FCK zum FC Magdeburg. Am Freitag, 10. März, 18.30 Uhr, ist das Derby gegen den SV Sandhausen im Fritz-Walter-Stadion. Das Top-Spiel bei Darmstadt 98 ist für Samstag, 18. März, 20.30 Uhr, angesetzt.