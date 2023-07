Die Deutsche Fußballliga (DFL) hat in der Zweiten Liga die Spieltage drei bis zehn zeitgenau angesetzt. Demnach tritt der 1. FC Kaiserslautern am 6. Spieltag am 16. September, einem Samstag, um 13 Uhr zum Derby beim Karlsruher SC an.

Das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg (5. Spieltag, 2. September) und der Auftritt bei Fortuna Düsseldorf (10. Spieltag, 21. Oktober) sind das jeweilige Topspiel des Spieltages und werden um 20.30 Uhr angepfiffen.

Der Überblick:

3. Spieltag, Freitag, 18. August (18.30 Uhr): 1. FC Kaiserslautern - SV Elversberg

4. Spieltag, Freitag, 25. August (18.30 Uhr): SC Paderborn - 1. FC Kaiserslautern

5. Spieltag, Samstag, 2. September (20.30 Uhr): 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg

6. Spieltag, Samstag, 16. September (13 Uhr): Karlsruher SC - 1. FC Kaiserslautern

7. Spieltag, Sonntag, 24. September (13.30 Uhr): 1. FC Kaiserslautern - FC Hansa Rostock

8. Spieltag, Sonntag, 1. Oktober (13.30 Uhr): VfL Osnabrück - 1. FC Kaiserslautern

9. Spieltag, Freitag, 6. Oktober (18.30 Uhr): 1. FC Kaiserslautern - Hannover 96

10. Spieltag, Samstag, 21. Oktober (20.30 Uhr): Fortuna Düsseldorf - 1. FC Kaiserslautern