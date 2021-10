Das Heimspiel des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (14 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) gegen die Würzburger Kickers steht im Zeichen von Fritz Walter. An diesem Tag (31. Oktober) wäre der am 17. Juni 2002 gestorbene 1954er-Weltmeisterkapitän 101 Jahre alt geworden. Zum 100. Geburtstag der Fußball-Legende mussten im vergangenen Jahr die Feierlichkeiten über weite Strecken pandemiebedingt ausfallen. Ein Teil der Festivitäten wird nun am Sonntag rund um die Partie gegen Würzburg nachgeholt. Vor dem Anpfiff können Fans im FCK-Museum in der Osttribüne des Stadions eine Sonderausstellung zum 100. Geburtstag Walters besichtigen, die sonst immer mittwochs von 14 bis 18 Uhr zu sehen ist. Die FCK-Profis laufen gegen Würzburg wie schon im vorigen Jahr zu Walters Geburtstag in dem entsprechenden Sondertrikot auf.

Goldene Verdienstnadel des FCK für Ehrmann

Zudem erhält am Sonntag im Fritz-Walter-Stadion der ehemalige Meister-Torhüter und Ex-FCK-Torwarttrainer Gerry Ehrmann (62) eine offizielle Verabschiedung und die Goldene Verdienstnadel des Klubs. Das hat der FCK offiziell mitgeteilt.