Damit Fans einfach und schnell zum Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern in der Zweiten Fußball-Bundesliga gegen den SV Wehen Wiesbaden am Samstag um 13 Uhr kommen, gibt es diverse Sonderzüge auf den Schienen der Pfalz.

Zwischen Ludwigshafen und Kaiserslautern

Wie der Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd mitteilt, fahren – wie üblich – zwei zusätzliche Zugpaare zwischen Ludwigshafen Hauptbahnhof und Kaiserslautern Hauptbahnhof. Der erste Zug soll um 10 Uhr 22 am Hauptbahnhof in Ludwigshafen starten. Er soll um 10 Uhr 47 dem Neustadter Hauptbahnhof verlassen und um 11 Uhr 09 in Kaiserslautern sein. Er hält bis Lambrecht überall und fährt dann durch bis zum Ziel.

Der zweite Zusatzzug soll 10 Uhr 46 in Ludwigshafen losfahren und um 11 Uhr 11 in Neustadt. Er hält nach dem selben Muster wie der erste bis einschließlich Lambrecht überall und fährt dann durch bis Kaiserslautern, wo er um 11 Uhr 37 am Hauptbahnhof sein soll.

Die entsprechenden Züge zurück fahren um 15 Uhr 55 Uhr und 16 Uhr 18 am Hauptbahnhof in Kaiserslautern los.

Zwischen Kusel und Kaiserslautern

Der reguläre Zug, der um 9 Uhr 20 in Kusel Richtung Landstuhl losfährt, wird über sein eigentliches Ziel hinaus wird über Landstuhl hinaus nach Kaiserslautern verlängert, die Ankunft dort ist um 10 Uhr 16 vorgesehen. Die Zwischenhalte wie Kindsbach und Einsiedlerhof werden nicht bedient. In Richtung Kusel fährt um 16 Uhr 43 ein Zusatzzug aus Kaiserslautern.

Die Eintrittskarten für die Heimspiele des 1. FCK gelten im Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) gleichzeitig als Fahrkarte für die Hin- und Rückfahrt.