Holstein Kiel ist am Samstag zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern. Anpfiff des Fußballspiels im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg ist um 13 Uhr. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, „dass die zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen in einem angemessenen Rahmen bleiben“.

Bei der Partie sei damit zu rechnen, dass viele Zuschauer wieder mit Privatfahrzeugen und Zügen anreisen. Besuchern des Spiels, die mit dem Auto anreisen, rät die Polizei dringend davon ab, rund um den Betzenberg nach Parkplätzen zu suchen. Dort ist kaum Parkraum vorhanden. Zudem müssen Autofahrer mit Verkehrsbeeinträchtigungen im direkten Stadionumfeld, speziell während der Abreisephase, rechnen. Die Polizei empfiehlt, den „Park & Ride“-Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost zu nutzen. Auch vom Gelände der Technischen Universität Kaiserslautern werden wieder „Park & Ride“-Busse zum Stadion pendeln. Die SWK Stadtwerke Kaiserslautern informiert im Internet über den Shuttle-Betrieb von und zum Stadion.

Daneben erinnert die Polizei: „Pyrotechnische Gegenstände sind gefährlich und haben in Fußballstadien und Menschenmengen nichts zu suchen! Verzichten Sie auf das Abbrennen von Feuerwerkskörpern, auch auf dem Weg zum oder vom Stadion. Bei Verstößen drohen den Verantwortlichen Strafanzeigen – insbesondere wegen (versuchter) Körperverletzung beziehungsweise wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.“ Strafbare Handlungen in Zügen sowie in Bahnhöfen werden konsequent durch die Polizei zur Anzeige gebracht.