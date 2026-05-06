Erst kurz vor Schluss sichert sich die A-Jugend des FCK durch einen 3:2-Sieg gegen Viktoria Herxheim den Südwest-Verbandspokal.

Die A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern ist durch einen 3:2-Sieg gegen Viktoria Herxheim Südwest-Verbandspokalsieger 2026. Lange lag die Überraschung in der Luft. Der Regionalligist aus der Südpfalz ging zwei Mal in Führung und hielt diese bis zur 85. Minute. Die Entscheidung fiel erst kurz vor Schluss durch ein Freistoßtor: Dzenan Resic traf vor 820 Zuschauern in Deidesheim per Flachschuss in der 90. Minute zum 3:2 für den FCK.

Viktoria-Trainer Murat Genc gab sich fair nach dem Abpfiff: „Wir waren kurz davor, aber Glückwunsch an Kaiserslautern.“ Sein Gegenüber, FCK-Coach Eimen Baffoun, fand ebenfalls lobende Worte: „Wir haben gegen aufopferungsvolle Herxheimer gespielt, aber das war uns bewusst. Riesen Respekt an die Mentalität meiner Mannschaft.“

Herxheim lange Zeit besser im Spiel

Zur Halbzeit stand es noch 1:1-Unentschieden – und die Viktoria-Spieler, die im Abstiegskampf der Regionalliga stecken, hatten wenig Respekt vor der Bundesliga-Truppe aus Kaiserslautern.

So ging Herxheim in der 38. Minute durch einen Schlenzer von Moritz Becker in Führung. Die Herxheimer Junioren agierten zuvor giftiger in den Zweikämpfen und störten die FCK-Spieler schon früh. Etwas überraschend glich Marvin Yüsün in der 44. Minute für Kaiserslautern aus.

Zwei Platzverweise in der Schlussphase

Nach der Pause dasselbe Bild: Herxheim war lange die aktivere Mannschaft. Alhaji Ali Kamara köpfte die Viktoria wieder mit 2:1 in Führung (54.). In der Schlussphase flogen mit Herxheims Amjad Romeih (Gelb-Rot) und Kaiserslauterns Mohamed Serghini (Rot) noch zwei Spieler vom Platz. Herxheims Kräfte schwanden in der Schlussphase nach aufopferungsvollem Kampf dann doch zunehmend. In der 85. sorgte Federico Passariello per Abstauber für den erneuten Ausgleich, ehe dann Resic die Entscheidung herbeiführte.