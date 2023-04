Flutlicht, Samstagabend, Topspiel: Der Rahmen passt schon einmal. Stunden vorher treffen sich die Anhänger des 1. FC Kaiserslautern, um gemeinsam zum Betzenberg zu pilgern. Dort ist am Abend der Hamburger SV zu Gast.

95 Mal standen sich der FCK und der HSV bislang gegenüber. In der Zweiten Fußball-Bundesliga steht aber erst das zweite Aufeinandertreffen der beiden Gründungsmitglieder der Bundesliga an. 1:1 endete das Hinspiel vor 57.000 Zuschauern. Nun wird das Fritz-Walter-Stadion ausverkauft sein. Binnen vier Stunden waren die fast 50.000 Karten laut FCK verkauft. Sie bekommen einigen zu sehen – am Ende siegt der FCK 2:0. Jetzt alles zum Spiel nachlesen im Liveblog.