Lückenhaftes Mobilfunknetz bereitet Sorgen

„Kein Netz“ heißt es zwischen Bad Dürkheim und Frankenstein. Wer dort auf der B37 unterwegs ist, hat an vielen Stellen keinen Handyempfang. Während das normalerweise höchstens ärgerlich ist, kann die fehlende Netzabdeckung im Notfall zum Problem werden. Zum Artikel

Todesfahrer: Justiz macht im zweiten Anlauf ernst

Eigentlich schien sein Fall schon erledigt, der junge Verursacher eines Horror-Unfalls kam mit einer milden Strafe davon. Doch dann lieferte ein Anwalt Belege, die den Fahranfänger als notorischen Raser dastehen lassen. Nun rollt die Justiz das Verfahren wieder auf: Inzwischen geht es um die Frage, ob der Crash mit zwei Toten doch kein reines Versehen war. Zum Artikel

Neues Wegekonzept soll Ende Februar stehen

Der neue Wanderwege-Plan sollte eigentlich im November fertig werden. Doch als bekannt wurde, wie viele Wege wegfallen sollen, gab es einen Aufschrei. Am überarbeiteten Konzept hatten die Wegewarte ein Wörtchen mitzureden. Zum Artikel

Verteidigungsministerin Lambrecht: Das Trauerspiel beenden

Als Verteidigungsministerin konnte Christine Lambrecht in mehrfacher Hinsicht nicht überzeugen. Sie sollte rasch zurücktreten, kommentiert unser Kollege Ralf Joas. Zum Artikel

Wie Grundwasser zu Trinkwasser wird (mit Video)

Für die meisten ist es selbstverständlich: sauberes Trinkwasser zu jeder Tages- und Nachtzeit. Doch wo kommt es her und wie sicher ist die Versorgung bei längeren Stromausfällen? Die RHEINPFALZ hat nachgefragt. Zum Artikel

Gelähmt nach Corona-Infektion: Jetzt kann Lea wieder laufen

Nach einer Corona-Infektion war Lea Schütze gelähmt und viele Monate auf den Rollstuhl angewiesen. Jetzt kann die Schülerin aus Carlsberg endlich wieder gehen – und arbeitet an ihrem nächsten Ziel. Zum Artikel

Souveräner FCK-Sieg gegen Rot-Weiß Erfurt

Die Roten Teufel lösen ihre Testaufgabe gegen Regionalligist Rot-Weiß Erfurt souverän. Die Anfangself könnte so auch beim Neustart in Hannover auflaufen. Mit einer Ausnahme. Zum Artikel

Mordfall mit Bezug zu Annweiler bei Aktenzeichen xy ungelöst

In der Fernsehsendung Aktenzeichen xy... ungelöst geht es am Mittwoch, 18. Januar, um einen bisher ungelösten Mordfall mit Bezug zur Südpfalz. Zum Artikel

Apache 207: Begeisterte Fans bei Zusatzshow in SAP-Arena

Der Ludwigshafener Rapper Apache 207 hat am Samstag in der SAP-Arena in Mannheim eine Show seiner ausverkauften Zusatztour gespielt. Mit der Zusatztour wollte sich der 25-Jährige bei seinen Fans für die erfolgreichen Jahre bisher bedanken. Zum Artikel