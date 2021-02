Die Bilanz für FCK-Trainer Marco Antwerpen nach drei Spielen: ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage. Gegen SV Meppen, Zwölfter in der Drittliga-Tabelle, soll am Samstag auf dem Betzenberg (Anstoß 14 Uhr) wieder ein Sieg her.

