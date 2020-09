Es sieht danach aus, dass die Saisoneröffnung des 1. FC Kaiserslautern in der Dritten Fußball-Bundesliga am Freitag, 18. September, gegen Dynamo Dresden im Fritz-Walter-Stadion mit Zuschauern erfolgt. Im Zusammenhang mit der 11. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes, die der Ministerrat am Freitag verabschieden soll, soll es nach RHEINPFALZ-Informationen zu einer Sonderregelung für den Einlass von Zuschauern in den Fußballstadien kommen. Danach könnten rund 3500 Zuschauer die Begegnung auf dem Betzenberg verfolgen. Weiterlesen