Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die restlichen Spieltage der aktuellen Zweitligasaison zeitgenau angesetzt. Fest stand bereits vor der Terminierung der verbleibenden Spiele, dass der 1. FC Kaiserslautern am Sonntagnachmittag, 28. Mai, zum Saisonfinale Fortuna Düsseldorf auf dem Betzenberg empfängt. Der FCK reist zuvor am Sonntag, 7. Mai (13.30 Uhr), zur Auswärtspartie beim 1. FC Nürnberg. Am darauffolgenden Spieltag empfängt die Elf von Trainer Dirk Schuster Arminia Bielefeld - am Samstag, 13. Mai, um 13 Uhr. Das Südwestderby gegen den Karlsruher SC wird am Sonntag, 21. Mai, um 13.30 Uhr im Karlsruher Wildparkstadion ausgetragen.