Loss die Hosse wackle! – die Pfälzer Lieblingssprüche der Leser

Wir haben unsere Leser und die User unserer Internetseite gefragt, welchen Pfälzer Spruch oder welches Dialektwort sie am meisten lieben und warum. Hier eine Auswahl aus den originellen Zuschriften. Zum Artikel

FCK spielt 2:2 bei Holstein Kiel

Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern bereitet auch Holstein Kiel viele Schwierigkeiten. Zwei Tore nach Eckbällen bringen die Roten Teufel in Rückstand. Am Ende wird es ein Remis. Zum Artikel

WHO erklärt Affenpocken-Ausbruch zu einer internationalen Notlage

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Affenpocken-Ausbruch in mehr als 50 Ländern zu einer „Notlage von internationaler Tragweite“ erklärt. Zum Artikel

Tote nach Brand eines Einfamilienhauses

Am Samstagmorgen konnten zwei Menschen nur noch tot aus einem Haus in Harthausen (Rhein-Pfalz-Kreis) geborgen werden. Zum Artikel

Flughäfen: Lange Warteschlangen zum Ferienstart

Obwohl zusätzliches Personal eingestellt worden war, um mit der hohen Anzahl an Reisenden zurechtzukommen, ist es am Samstag zu langen Warteschlangen an deutschen Flughäfen gekommen. Zum Artikel

Eis selber machen: Zwölf Tipps für die richtige Zubereitung

Wenig Zucker, frisches Obst, gute Zutaten: Eis selber machen ist gesund und kein Hexenwerk. In diesem großen Überblick zeigen wir Ihnen, wie es geht. Zum Artikel

„Lewwerworschd“ gegen Lyoner: Sport-Politisches Duell zwischen Saarland und Pfalz

So lief das Duell zwischen dem rheinland-pfälzischen Minister Alexander Schweitzer (SPD) und der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger in den Disziplinen Diskuswurf und Basketball. Zum Blog

Debatte um Partyhit „Layla“: Die Spaßbremsen

Ein banales Liedchen wird zum Aufreger: „Die geile Layla“ ist sexistisch und geschmacklos und trotzdem der Hit auf Volksfesten und Abibällen. Warum Partysongs niveaulos sein können und warum die Deutschen ihre Probleme damit haben. Zum Artikel

Kassenärzte-Chef: Isolations- und Quarantänepflichten aufheben

Wer sich nachweislich mit Corona infiziert hat, muss erst einmal zu Hause bleiben. Das gilt bislang. Von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung kommt nun ein weitreichender Vorschlag. Die Idee ist umstritten. Zum Artikel