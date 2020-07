Nach Matheo Raabs Kontrakt wird auch der Vertrag von dessen Torwartkollegen Jonas Weyand (19) beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern erneuert. Weyand erhält einen bis 30. Juni 2022 gültigen Kontrakt. Es ist sein erster Profivertrag. Der in einem Homburger Krankenhaus geborene, aber aus Erdesbach im Kreis Kusel stammende Weyand hat in der vorzeitig abgebrochenen Oberliga-Saison 2019/20 für die U21 des FCK acht Spiele absolviert. Für die Profis des FCK hütete Weyand im November 2019 im Testspiel gegen Astoria Walldorf das Tor. Neben Avdo Spahic (23), der designierten Nummer 1 der Profis, Raab und Weyand gehören Lorenz Otto (19) und Carl Leonhard (19) zu den fünf Torhütern für die beiden FCK-Teams Profis und U21. Die Reihenfolge soll sich während der Vorbereitung auf die im September beginnende Saison ergeben.

Einst SG Blaubach-Diedelkopf, dann Profi-Camp

Der FCK teilt dazu mit: Das Torhütertalent Jonas Weyand wechselte im Sommer 2014 von der SG Blaubach-Diedelkopf, wo auch einst Miroslav Klose seine Fußballschuhe schnürte, auf den Betzenberg. Im Nachwuchsleistungszentrum des FCK durchlief er seit der U15 alle Nachwuchsmannschaften und rückte trotz seines jungen Alters bereits in den vergangenen Spielzeiten immer wieder in den U21-Kader der Roten Teufel. Im Januar diesen Jahres zählte Weyand zum Tross des Wintertrainingslagers der Profimannschaft im türkischen Belek.

„Ich bedanke mich für das durch den Verein entgegengebrachte Vertrauen und freue mich sehr, auch weiterhin das FCK-Trikot zu tragen. Ich werde alles geben, um meinen Teil dazu beizutragen, den FCK wieder dahin zu bringen, wo er hingehört. Des Weiteren bedanke ich mich bei allen, die mich auf diesem Weg hierhin unterstützt haben und hinter mir standen - insbesondere meine Familie“, sagte Jonas Weyand zur Vertragsverlängerung am Betzenberg.

FCK-Sportdirektor Boris Notzon ließ wissen: „Jonas ist bereits seit 2015 beim FCK und hat sich in dieser Zeit sehr gut entwickelt. Bei Jonas ist es das Gesamtpaket, was ihn auszeichnet. Er soll in den nächsten Jahren seine Entwicklung bei uns fortführen und daher haben wir seinen Vertrag nun um zwei weitere Jahre verlängert.“