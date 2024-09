Zum zweiten Mal nach der Premiere im vergangenen Jahr hat der komplette Profikader des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern am Dienstag die Air Base der US Air Force in Ramstein besucht. Durch den Besuch soll die Verbundenheit zwischen den Roten Teufeln und der amerikanischen Fanbase vergrößert werden. Nach einem gemeinsamen Mittagessen und einer Autogrammstunde für die Mitarbeiter der Air Base besuchten die Profis den Flugplatz in Ramstein. Außerdem sahen sich FCK-Kapitän Marlon Ritter und seine Kollegen eine Frachtmaschine von innen an. Die Stimmung zwischen den Fußballern und den Militärzugehörigen, viele davon trugen FCK-Fanutensilien, war gelöst. Beide Seiten tauschten sich aus – und traten in einer sogenannten „Gym-Challenge“ gegeneinander an: unter anderem gab es Wettkämpfe bei Liegestützen und Klimmzügen sowie beim Lattenschießen.