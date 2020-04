Beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern läuft das Training wieder. Nach und nach bat Übungsleiter Boris Schommers die Profis am Montag auf den Plätzen am Fritz-Walter-Stadion zu einem Stationentraining in Kleingruppen. Das Trainerteam hatte verschiedene Stationen aufgebaut. Passspiel, Abschluss auf Kleintore, dribbeln um Stangen, auch verschiedene Läufe standen auf dem Programm. Die Spieler arbeiteten konzentriert, die Freude, das Leder wieder am Fuß zu haben, war ihnen anzusehen. Bevor die Profis den Trainingsplatz betreten, gab es einen kurzen Gesundheitscheck. Dabei wurde unter anderem die Temperatur gemessen.