Simon Skarlatidis, Profi des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, ist erstmals Vater geworden. Am Freitag gegen 18 Uhr brachte seine Lebensgefährtin Nektaria im Kaiserslauterer Westpfalz-Klinikum ein Mädchen zur Welt. Die frohe Botschaft hat der 28-Jährige mit den Worten „Welcome to the world little princess“ auf seiner Instagram-Seite verkündet. Die Familie sei wohlauf, wie FCK-Sprecher Stefan Roßkopf mitteilt.

Während der Schwangerschaft hatte ein Artikel in der „Bild“-Zeitung für Aufsehen gesorgt. Skarlatidis hatte sich seine Gedanken gemacht, ob er wegen der Einschränkungen durch das Coronavirus mit in den Kreißsaal darf. Das Klinikum hatte darauf per Video geantwortet und dem Spieler die Sorgen genommen. „Wir sind rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche für euch da“, sagte Hamid Huschmand Nia, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Westpfalz-Klinikum, in dem Video. Auf seiner Instagram-Seite hat sich Skarlatidis nach der Geburt beim Westpfalz-Klinikum bedankt.