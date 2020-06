Die Pressekonferenz zur Insolvenz sehen Sie hier:

Nun ist es offiziell: Der 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KGaA hat, wie bereits von der RHEINPFALZ angekündigt, beim Amtsgericht Kaiserslautern einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. „Ziel des Verfahrens ist es, zügig die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wiederherzustellen“, erklärt Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt in einer Mitteilung des Vereins. Als Generalbevollmächtigter der FCK KGaA wird ihn der Stuttgarter Jurist Dirk Eichelbaum unterstützen.

Verein derzeit nicht betroffen

Laut FCK wird das Gericht einen vorläufigen Sachwalter bestellen. Beraten wird die Geschäftsführung durch die Kanzlei Menold Bezler unter Federführung des Rechtsanwalts Frank Schäffler. Für die Geschäftsführung und die Gremien der FCK KGaA sei absehbar nicht mehr sichergestellt gewesen, dass Forderungen und fällige Verbindlichkeiten noch termingerecht und vollständig beglichen werden können. Das vorläufige Verfahren zur wirtschaftlichen Sanierung sei ausschließlich für die 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KGaA beantragt worden. „Weder die FCK Gastronomie GmbH noch die FCK Management GmbH sind von diesem Antrag betroffen. Auch der Verein ist derzeit von dem Antrag der FCK KGaA nicht betroffen“, heißt es in der Mitteilung.

„Wir wollen und können die Chance nutzen, unsere Eigenkapitalbasis mit Investoren für einen grundlegenden wirtschaftlichen Neustart zu stärken“, erläutert Voigt. In den kommenden Wochen will er gemeinsam mit dem Generalbevollmächtigten mit allen Beteiligten und interessierten Investoren über deren jeweilige Beiträge zu einem Sanierungsplan sprechen. Die Mannschaft hat mit ihrem teilweisen Gehaltsverzicht bereits ein Signal gesetzt.

Voigt: „Handlungsspielräume spürbar erweitern“

„Niemandem von uns ist diese Entscheidung leicht gefallen“, betont Voigt – und fügt an: „Mit dieser Option auf eine mittel- und langfristige wirtschaftliche Sanierung können wir jedoch unsere Handlungsspielräume spürbar erweitern und dem Spielbetrieb den Rücken frei halten.“ Das Interesse von Investoren an der Marke FCK sei enorm. Seit dem Jahreswechsel habe Voigt „vielversprechende Gespräche“ und Verhandlungen mit potenziellen Partnern geführt. „Teilweise waren diese Verhandlungen weit fortgeschritten, konnten in nahezu allen Fällen wegen Unsicherheiten rund um die Covid-19-Pandemie nicht zeitgerecht abgeschlossen werden. Sämtliche interessierten Investoren haben dabei signalisiert: Grundvoraussetzung für ihre Entscheidung, sich nachhaltig beim FCK zu engagieren und den FCK weiter zu entwickeln, ist eine stabile wirtschaftliche Basis“, heißt es weiter in der Mitteilung.

„Wir sind sanierungsfähig“

„Wir haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Spieler und Betreuer bereits darüber informiert, dass sie weiter bei der KGaA angestellt bleiben und das Arbeitsverhältnis unverändert fortbesteht“, sagt Voigt. „Unser operatives Geschäft sowie den Spielbetrieb führen wir fort. Unsere Fans, Anhänger, Freunde und Förderer bitten wir darum, den FCK mit kühlem Kopf und heißem Herzen zu unterstützen. Wir sind sanierungsfähig und ganz sicher sanierungswürdig.“ Der Antrag verschafft dem Klub zeitlich und finanziell Luft. Der FCK muss zunächst keine Verbindlichkeiten mehr begleichen. Vorerst übernimmt die Bundesagentur für Arbeit Gehaltskosten von monatlich 6900 Euro pro Arbeitnehmer.

Um 16 Uhr hat der Klub am Montag zu einer Pressekonferenz geladen.

Fragen und Antworten zur Planinsolvenz

Kommentar