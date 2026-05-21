Der erste Neuzugang beim 1. FC Kaiserslautern nach der abgelaufenen Saison ist offiziell. Die Roten Teufel verpflichten Torwart Yannick Onohiol von der TSG 1899 Hoffenheim II. In der abgelaufenen Spielzeit hat der 21-Jährige, der in Speyer geboren ist, vier Spiele in der Dritten Liga für die Kraichgauer absolviert. Vier Gegentore musste er dabei hinnehmen, spielte aber auch zweimal zu Null. In der Saison 2024/25 ist er zudem viermal in der Regionalliga Südwest aufgelaufen.

Ausgebildet wurde Onohiol in der Jugend des SV Sandhausen und bei FC-Astoria Walldorf. 2023/24 sammelte er für den FC Nöttingen erste Einsätze im Erwachsenenfußball, spielte zwölfmal in der Oberliga Baden-Württemberg. „Yannick ist ein sehr talentierter junger Torhüter, der in den vergangenen Jahren sein Potential unter Beweis gestellt hat. Damit passt er auch sehr gut in unser Anforderungsprofil und unser Torwartteam. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns weitere Entwicklungsschritte gehen kann und ein wertvoller Teil unseres Torwartteams sein wird“, wird Sportdirektor Marcel Klos in der Mitteilung des FCK zitiert.

„Für mich als Pfälzer Junge war es nach der ersten Kontaktaufnahme sehr schnell klar, dass ich den Schritt hierher machen möchte. Als kleines Kind war ich hier im Stadion, habe die besondere Atmosphäre hautnah erlebt und davon geträumt, eines Tages hier spielen zu können. Jetzt die Möglichkeit zu bekommen, ist unglaublich. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und hoffe, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Zeit erleben. Ich bedanke mich auch bei den Verantwortlichen für das Vertrauen und dafür, dass sie mich in meiner weiteren Entwicklung unterstützen“, sagt Yannick Onohiol in der Verkündung seiner Verpflichtung.