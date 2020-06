Oliver Schäfer, der als Profi in der Bundesliga und Trainer insgesamt bereits 20 Jahre für den 1. FC Kaiserslautern aktiv war, kehrt an den Betzenberg zurück. Der 51-Jährige hat einen Zweijahresvertrag als U19-Trainer beim FCK unterschrieben und übernimmt die A-Junioren von Marco Laping.

Schäfer war zuletzt als Nachwuchstrainer beim 1. FC Saarbrücken aktiv. Mit der U19 der Saarländer schaffte er den Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga.

„Für mich ist es eine Rückkehr in die fußballerische Heimat und in die FCK-Familie und ich freue mich darauf, erneut ein Teil davon zu sein. In schwierigen Zeiten möchte ich Verantwortung übernehmen und Flagge zeigen. Als U19-Trainer sehe ich es als meine Aufgabe an, die FCK-Tugenden in die Ausbildung miteinfließen zu lassen und mit allen Beteiligten am Nachwuchsleistungszentrum gemeinschaftlich als Team zu arbeiten“, erklärte Rückkehrer Schäfer.