Die Anhänger des 1. FC Kaiserslautern schwärmten auch Tage später noch von der Stimmung, die beim 2:0 gegen den Hamburger SV auf dem Betzenberg herrschte. Und nun? Zweitliga-Alltag gegen Jahn Regensburg. Ein 0:0 am Sonntagnachmittag. Es war das erste dreier Duelle in Serie mit Mannschaften, die gegen den Abstieg kämpfen. Es folgen die Partien gegen Hansa Rostock und in Nürnberg. Der FCK könnte zum Zünglein an der Waage werden. Das Hinspiel war eine ziemlich triste Angelegenheit. Der FCK verlor im September vor eigenem Publikum 0:3.

Anpfiff in Regensburg war um 13.30 Uhr, die RHEINPFALZ war im Liveblog dabei.