Der 1. FC Kaiserslautern ist in der 2. Bundesliga angekommen. Die 40-Punkte-Marke ist geknackt, somit das vor der Saison ausgegebene Ziel erreicht. Natürlich wollen Fans und Spieler mehr: den Durchmarsch in die erste Liga. Mit Darmstadt, Heidenheim und dem HSV hat sich an der Tabellenspitze aber ein Trio abgesetzt, das nicht nur den Roten Teufeln den Aufstieg schwer macht.

Auch die kommenden Wochen haben es für den FCK in sich. Mit dem HSV steht nach Ostern eines der stärksten Teams auf dem Spielplan. Am Karsamstag muss man gegen Braunschweig auf alle Fälle punkten: Bleibt der FCK hier sieglos, scheint der Relegationsplatz unerreichbar. Denn nach der bärenstarken Hinrunde wurden in der Rückrunde gerade einmal elf Punkte eingefahren.

