Im Punktspiel gegen den Halleschen FC an diesem Samstag (14 Uhr, SWR, Magenta Sport, Liveblog auf rheinpfalz.de) muss Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern kurzfristig auf drei erkrankte Spieler verzichten.

Alle drei standen zuletzt beim 2:0-Sieg der Lauterer gegen Viktoria Berlin in der Startelf der Roten Teufel: Marlon Ritter, Kenny Prince Redondo und Julian Niehues muss Trainer Marco Antwerpen in der Partie gegen Halle ersetzen. Damit steigen die Chancen auf einen Startelf-Einsatz von FCK-Sturm-Neuzugang Terrence Boyd in der Partie gegen seinen Ex-Klub erheblich.