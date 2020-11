Zwei Profis, die beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern zuletzt zur Startelf gehört haben, sind vor dem Geister-Heimspiel der Lauterer am Samstag (14 Uhr) gegen den 1. FC Magdeburg angeschlagen. Stürmer und Führungsspieler Marvin Pourié, der beim 2:1-Sieg des FCK am Samstag in Zwickau per Foulelfmeter zum 1:0 traf, bereitet eine alte Knieverletzung wieder etwas Schwierigkeiten. Offensivmann Marlon Ritter, meist als hängende Spitze unterwegs, hat schon seit Längerem Probleme an der Ferse. Das sagte FCK-Trainer Jeff Saibene am Donnerstag. Saibene wartet noch ab, ob und in welchem Umfang die beiden Angeschlagenen das Freitagstraining absolvieren können, bevor er den Kader für das Kellerduell nominiert.

Auch Magdeburg mit Rückenwind

Beide, der FCK und Magdeburg, haben zuletzt 2:1-Siege gefeiert. Der FCM hat am Dienstag zudem Otmar Schork als neuen Sportdirektor vorgestellt und die zuvor aussortierten Profis Sören Bertram und Jurgen Gjasula begnadigt. „Für Magdeburg war der Sieg gegen den FC Bayern II auch ganz wichtig. Ich habe mir das Spiel noch einmal angesehen, sie haben ihr System etwas umgestellt, von Dreierkette auf Viererkette, sie haben viel Speed über die Seite – ein ernstzunehmender Gegner!“