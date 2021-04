Die Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern ist am Montagnachmittag zum Spiel beim MSV Duisburg im neu gestalteten Bus aufgebrochen. Vor dem Auswärtsspiel in Lübeck wurde dieser in der Nacht zum 10. April von Unbekannten mit Farbe beschmiert, das FCK-Wappen wurde unkenntlich gemacht und die Abkürzung „V.F.B“ auf die Seite gesprüht. Deshalb musste der Verein den Bus wieder chic machen. Er erstrahlt nun in klassischem FCK-Rot und ihn zieren die letzten zwei Zeilen des Vereinslieds der Roten Teufel „Solang's in Deutschland Fußball gibt, gibt es auch den FCK!“.