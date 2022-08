Freiburg im DFB-Pokal, St. Pauli und nun der SC Paderborn – drei Heimspiele in Serie für den gut in die neue, alte Spielklasse gestarteten Fußball-Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern. Paderborn wird von manchem gerne unterschätzt. Der FCK weiß in guten wie in schlechten Zeiten seine Fans im Rücken. Mehr als 30.000 sind es wieder auf dem „Betze“.

Im RHEINPFALZ-Liveblog erfahren Sie Hintergründe und ganz Aktuelles zu dieser Partie.

