Im Kampf um den Verbleib in der Zweiten Fußball-Bundesliga bekommt es der 1. FC Kaiserslautern im Schlussspurt der Saison noch mit drei direkten Konkurrenten im Tabellenkeller zu tun. Den Auftakt zu diesen „Endspielen“ macht die Partie gegen Wehen Wiesbaden. Die Hessen kommen extrem formschwach an den Betzenberg – ob die Roten Teufel daraus Kapital schlagen können? Drei Punkte sind fast schon Pflicht. „Es geht einfach darum, Herz zu zeigen. Herz zu zeigen auf dem Platz am Samstagmittag und dieses Spiel gewinnen zu wollen. Das muss zu erkennen sein, und dazu muss die Mannschaft 90 Minuten Körperlichkeit auf den Platz bringen“, sagt FCK-Trainer Friedhelm Funkel. Mit all seiner Erfahrung will der 70-Jährige Einfluss auf seine Mannschaft nehmen: „Ich glaube an die Mannschaft, weil ich weiß, dass sie Potenzial hat. Und weil ich weiß, dass die Mannschaft sich auch steigern kann. Es wäre fatal, wenn ich nicht daran glauben würde, wenn ich nicht mit Optimismus vorangehen würde. Ich habe so viele Situationen erlebt, die dieser hier gleichen.“

Anpfiff in Kaiserslautern ist am Samstag um 13 Uhr, die RHEINPFALZ ist im Stadion und per Liveblog dabei.