In der vergangenen Woche war der 1. FC Kaiserslautern gegen Hansa Rostock überlegen – und verlor. Auch im Hinspiel gegen den 1. FC Nürnberg dominierten die Roten Teufel, am Ende sprang ein 0:0 heraus. Und an diesem Sonntag? Die vorletzte Auswärtspartie der Saison führt den FCK nach Franken, die Zielgerade der Spielzeit ist längt erreicht. „Das klingt irgendwie nach Erster Liga, das ist Tradition pur; aber die Zeiten haben sich geändert“, sagt FCK-Cheftrainer Dirk Schuster. 5000 Fans aus der Pfalz werden erwartet, Anpfiff ist um 13.30 Uhr, die RHEINPFALZ ist im Max-Morlock-Stadion und im Liveblog dabei.