Am Sonntag, 15.30 Uhr, Platz vier, startet Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Diese beginnt am 28. Januar mit dem Spiel bei Hannover 96. Einige Spieler sind schon aktiv. Stürmer Terrence Boyd drehte am Montag einige Runden im Fritz-Walter-Stadion. Boyd hatte sich im letzten Vorrundenspiel bei Fortuna Düsseldorf ein Außenband gerissen. Der FCK bestreitet am 16. Dezember, 13.30 Uhr, Platz vier, ein Testspiel gegen den Drittligisten Wehen Wiesbaden. Vom 3. bis 11. Januar fliegt die Mannschaft ins Trainingslager. In der Türkei sind zwei Testspiele geplant. Fix ist schon das Kräftemessen gegen 1860 München am 8. Januar. Der zweite Gegner für den Test am 5. Januar steht noch nicht fest.