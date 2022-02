Ehemaliger Lautern-Torhüter Ronnie Hellström gestorben

Der langjährige Kaiserslautern-Torwart Ronnie Hellström ist tot. Er starb im Alter von 72 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.

Junger Mann durch Messerstiche verletzt

Bei einer Messerstecherei am frühen Samstagmorgen ist in Landau ein Mann verletzt worden.

Wetterdienst warnt vor Sturmböen

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor Sturmböen in der Pfalz ausgesprochen. Die Warnung gilt zwischen 10 und 24 Uhr.

Rodler Johannes Ludwig holt das erste Gold für Deutschland

Rennrodler Johannes Ludwig hat mit der Goldmedaille im Einsitzer für den ersten deutschen Olympiasieg bei den Winterspielen in China gesorgt.

Unfall: Feuerwehr holt Person und abgetrennten Finger aus Aufzug

Einen sehr ungewöhnlichen Einsatz gab es für die Neustadter Feuerwehr: Sie musste am Kohlplatz eine Person aus dem Aufzug befreien und sich zudem um einen abgetrennten Finger kümmern.

Ende einer Datensammlung, die keiner kontrolliert hat

Mit dem Sammeln von Daten ist erst einmal Schluss: Das Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz muss seit Wochenbeginn nicht mehr die Kontaktdaten ihrer Gäste erfassen, wie aus der aktuellen Corona-Verordnung des Landes hervorgeht. Wirte sind erleichtert.

Terror- und Amok-Schutz: Landau rüstet auf

Wer vor Corona den Weihnachtsmarkt besuchte, erinnert sich noch: Betonblöcke sollten Lkw vom Rathausplatz fernhalten. Nur: Sie bringen nichts, sie erhöhen sogar die Zahl der Opfer eines Anschlags, sagt Experte Christian Schneider. Die Verwaltung erarbeitet nun ein Sicherheitskonzept für die Innenstadt.

Die Impfbus-Termine für die Pfalz ab Montag

In unserer interaktiven Karte finden Sie alle Termine, an denen die Impfbusse in der aktuellen Woche Station in der Pfalz machen.