Der Kader des 1. FC Kaiserslautern trainiert zwar immer noch nicht komplett in Belek, aber immerhin kehrten am Montag Aaron Opoku und Torwart Jonas Weyand zurück. Beide waren die vergangenen Tage erkältet. Am Montag aber nahmen sie wieder am Mannschaftstraining teil. Dagegen fehlten Marlon Ritter, Hikmet Ciftci, Ben Zolinski und Avdo Spahic. Spahic zog sich nach einem Zusammenprall mit Lucas Leibrock einen Riss am rechten Schienbein zu. Die Wunde muss nun heilen. Zolinski ist leicht erkältet. Ritter ist nach einem Schlag gegen den Oberschenkel nach dem Testspiel am Donnerstag gegen den ungarischen Erstligisten Mezökövesd-Zsory immer noch nicht fit. Hikmet Ciftci soll die Hüfte schmerzen. Er setzte am Sonntag und Montag aus.