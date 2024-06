Am Samstag ist der 1. FC Kaiserslautern in die Vorbereitung zur neuen Zweitliga-Saison gestartet. 1500 Menschen kamen ins Fritz-Walter-Stadion, um sich die Mannschaft und den neuen Trainer Markus Anfang anzuschauen. Kurzerhand präsentierte der FCK auch seine neuen Trikots. Einen Tag später folgte der Aufgalopp auf dem Platz: So schlugen sich die Roten Teufel in Gau-Odernheim gegen eine Fanauswahl.