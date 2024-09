Enis Hajri ist seit 2022 der Kaderplaner des Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Er polarisiert rund um den Betzenberg. Vergangene Saison äußerten die FCK-Fans sogar auf Bannern ihren Unmut. Wie ging es dem 41 Jahre alten ehemaligen Profi-Fußballer dabei? Unter anderem darüber spricht der zweifache Familienvater nun erstmals öffentlich. Im ausführlichen Interview mit der RHEINPFALZ am SONNTAG gibt der Deutsch-Tunesier außerdem Einblicke in die Causa Ragnar Ache. Über den Verbleib oder Abgang des FCK-Stürmers wurde den Sommer über auf dem Betzenberg und in den Medien viel spekuliert. Zudem spricht Hajri über den tragischen Tod von Betreuer Peter Miethe sowie die Hintergründe der Kaderplanung beim FCK. Zum Interview kommen Sie hier.