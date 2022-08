2.383.155,60 Euro haben die Polizeieinsätze bei Fußballspielen der Bundesliga, der Dritten Liga sowie der Regional- und Oberliga in Rheinland-Pfalz in der Saison 2019/2020 gekostet. Am teuersten waren dabei die Spiele des FCK.

Wie aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Lammert hervorgeht, berechnen sich die rund 2,4 Millionen Euro aus Einsatzstunden der Polizei. Demnach waren für die Saison 2019/2020 davon 39.326 angefallen, die mit jeweils 60,60 Euro nach der Besoldungsstufe A 11 kalkuliert werden.

FCK Spitzenreiter bei Kosten

Spitzenreiter bei den Kosten für Polizeieinsätze war der 1. FC Kaiserslautern – damals noch in der Dritten Liga – mit 1.218.969 Euro. Dazu kommen laut Ministerium 553.770,36 Euro für das als Hochrisikospiel eingestufte Relegationsspiel gegen Dynamo Dresden. Platz zwei belegte der Bundesligist 1. FSV Mainz 05 mit 870.579,60 Euro, Platz drei der SV Eintracht Trier 05 in der Oberliga mit 133.017 Euro.

Zur Diskussion um die Frage, ob sich die Fußballvereine an den Kosten von Polizeieinsätzen beteiligen sollen, steht derzeit noch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus. Diese Entscheidung wolle man vor der Einführung einer Gebührenregelung in Rheinland-Pfalz abwarten, so das Innenministerium.