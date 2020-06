Um die Mittagszeit war Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt am Montag beim Amtsgericht Kaiserslautern und hat dort für den 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KGaA einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung eingereicht. Das sagte Voigt am Montagnachmittag bei einer Pressekonferenz. „Mit dem Start in die Corona-Krise haben wir sehr schnell gemerkt, dass es schwierig werden kann“, berichtete der Geschäftsführer.

Das Interesse von Investoren an der Marke FCK sei zwar enorm. Seit dem Jahreswechsel habe Voigt „vielversprechende Gespräche“ und Verhandlungen mit potenziellen Partnern geführt. „Teilweise waren diese Verhandlungen weit fortgeschritten, konnten in nahezu allen Fällen wegen Unsicherheiten rund um die Covid-19-Pandemie nicht zeitgerecht abgeschlossen werden.“ Ohne die Coronovarius-Pandemie, so sagte der Geschäftsführer, sei man zuversichtlich gewesen, es auch ohne einen solchen Antrag zu schaffen. Das betonte auch Beiratsvorsitzender Markus Merk: „Dieser Weg, den wir jetzt gehen, ist alternativlos. Er ist aber auch definitiv für uns alle eine Chance.“ Voigt schloss aber auch nicht aus, dass es noch vor der Insolvenzeröffnung zu einer Einigung mit den Gläubigern kommen könne.

Etat auf Kante genäht

Der Generalbevollmächtigte Dirk Eichelbaum, ein Jurist aus Stuttgart, betonte: „Anlass für die Insolvenz des FCK ist ganz sicher Covid 19, die Ursache war der schleichende Niedergang und das fehlende Fortune bei der Neugestaltung.“ Der Etat, der absolut auf Kante genäht sei, habe seinen Boden verloren. „Die Gespräche werden nicht einfach werden“, betonte Eichelbaum. Einen vorläufigen Sachwalter habe das Amtsgericht mit Andreas Kleinschmidt aus Frankfurt bereits bestellt. „Das ist kein vergnügliches Ereignis“, betonte Eichelbaum mit Blick auf das Verfahren – und schob nach: „Das ist absolut die letzte Patrone.“

Das Verfahren, das betonten der Jurist und auch Merk, solle in vollem Respekt vor den Gläubigern ablaufen. „Sie werden natürlich bei diesem Insolvenzverfahren wie auch bei anderen Verfahren Geld verlieren“, sagte Eichelbaum. Es soll laut dem Juristen mit der Annahme eines Insolvenzplans abgeschlossen werden. Seit Montag befindet sich der FCK im Insolvenzeröffnungsverfahren, das voraussichtlich am 31. August endet, was mit der Bezugsdauer des Insolvenzgeldes, das der FCK von der Bundesagentur für Arbeit von monatlich bis zu 6900 Euro pro Arbeitnehmer für maximal drei Monate erhalten wird, zusammenhängt. Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens müsse die KGaA wieder alle Kosten von sich aus bestreiten.

Der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung – für Markus Merk einerseits ein schwieriger Schritt, wie er betonte, andererseits aber auch „eine Geburtsstunde, eine große Chance für einen Neuanfang“. Sollte dieser gelingen, soll laut Merk dann im Anschluss als Zusatz auch die Fansäule geöffnet werden.