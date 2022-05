Wer keine Karte fürs Fritz-Walter-Stadion für das Aufstiegsrelegationsspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden am Freitag (20.30 Uhr) bekommen hat und die Roten Teufel nicht zu Hause auf der Couch anfeuern will, kann das im Frankenthaler Lux-Kino machen. Das Lichtspielhaus zeigt auch das Rückspiel am Dienstag (20.30 Uhr). Einlass ist jeweils um 19.45 Uhr, wie Sebastian Kaltenegger vom Lux informiert. Ab dann sind auch die Vorberichte auf der großen Leinwand in Saal 1 (200 Plätze) zu sehen. „Wir hatten während der Pandemie schon gute Erfahrungen damit, den FCK im Autokino zu übertragen. Jetzt wollen wir den Fans die Möglichkeit geben, im Kino mitzufiebern“, sagt Kaltenegger. Er hoffe, dass die meisten Fans in Rot-Weiß kommen. Selbstverständlich müssten die Fans auch im Lux nicht auf Bier und Schorle verzichten, betont Kaltenegger. Karten zu fünf, beziehungsweise sieben Euro (De-Luxe-Plätze) gibt es auf der Homepage des Kinos oder an der Kinokasse.