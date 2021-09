Zwei pfälzische Mannschaften waren am Samstag in der Oberliga am Ball – beide verloren. Der 1. FC Kaiserslautern II unterlag im ersten Spiel unter Trainer Peter Tretter dem SV Gonsenheim mit 0:1 (0:0), kassierte dabei in der 80. Minute das entscheidende Tor durch einen schönen Schuss von Luan Barroso Rennstich. FCK-Profi Anil Gözütok gefiel in der ersten Halbzeit, schied dann aber wegen einer Verletzung am Kehlkopf aus. Der TuS Mechtersheim kassierte eine 0:5-Schlappe gegen den klar besseren FV Diefflen, lag dabei nach neun Minuten schon 0:2 zurück. Fabio Götzinger (2), Chris-Peter Haase (2) und Fabian Poß trafen für die Saarländer.