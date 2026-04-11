Bitteres 2:2 gegen den SV Gau-Odernheim: Ein Tor in der Nachspielzeit kostet die U21 des 1. FC Kaiserslautern die Tabellenführung. Sie ist jetzt punktgleich mit dem FK Pirmasens, der hat aber das bessere Torverhältnis und zieht vorbei.

Dabei sah es zwischenzeitlich anders aus. 60 Minuten lang fand das Oberligateam des FCK kein Mittel, um die dichte Abwehr des SV zu durchdringen. FCK-II-Trainer Alexander Bugera hatte zur Pause dreifach gewechselt, um noch mehr Bewegung ins Spiel zu bringen. Doch außer einem Kopfball, den Chinedu Chukwukelu, einer der Eingewechselten (53.), an den Pfosten setzte und der raussprang, ein paar Versuchen von Newton Tamakloe und einem des eingewechselten Shawn Blum, war nicht viel dabei. Dann zog Luis Breitenbruch vom SV aus 17 Metern ab. Keeper Enis Kamga kam noch entgegen, hatte aber keine Chance.

Doch das 0:1 (61.) wurde drei Minuten später egalisiert: Vladislav Fadeev, der dritte Eingewechselte, zirkelte einen Freistoß über die Mauer ins kurze Eck. Torwart Leander Schmidt war noch dran, doch es stand 1:1. Zwei Minuten später führte der FCK dank Felix Geisler mit 2:1. Doch in der dritten Minute der Nachspielzeit traf Gau-Odernheims Joker Belel Meslem zum 2:2.