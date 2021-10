Erneut Unentschieden

Der FV Dudenhofen spielt auch in der dritten Partie in Serie Remis. Beim Gastspiel in Pfeddersheim ging die Elf von FV-Coach Steffen Litzel durch Pascal Thiede in Führung (36.). Diese wurde von Pfeddersheims Innenverteidiger Edonart Leposhtaku ausgeglichen (58.). 15 Minuten vor dem Ende der Begegnung hatte Pfeddersheims Roven Amos den Siegtreffer auf dem Fuß, vergab jedoch und es bliebt beim 1:1.

Bann gebrochen

Drei Jahre ist es her, da gewann Oberligist TuS Mechtersheim zuletzt gegen den FSV Jägersburg. Am Samstag war es wieder so weit. Das Team von TuS-Trainer Ralf Gimmy bezwang die Gastmannschaft aus dem Saarland mit 4:0 (1:0). Die Tore für die Gastgeber erzielten Biedermann (21., 51.),Mert Özkaya (55.) und Meier (67.). Mit dem Sieg ist der TuS nun seit neun Spielen ungeschlagen.

Doppelpack zum Sieg

Die U23-Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern kann doch noch gewinnen. Nach fünf sieglosen Spielen, jubelte das Team von FCK-Trainer Peter Tretter am Samstag über einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen die SG Mülheim-Kärlich. Der entscheidende Aktuer dabei war Stürmer Erijon Shaqiri, der beide Tore (32., 89.) für den FCK II erzielte. Für die Gäste traf Jan Henrich, zum zwischenzeitlichen 1:1.