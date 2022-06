Auch in der Fußball-Oberliga ist die Saison zu Ende.

Sommerkick mit sehenswerten Szenen: Sechs Tore und viele vergebene Chancen obendrein durften die ungewöhnlich vielen Zuschauer beim 4:2 (2:1)-Sieg des 1. FC Kaiserslautern II gegen die SV Elversberg II bewundern. Mit dem Dreier schließt die U21 des FCK die Oberliga-Abstiegsrunde als Zweiter ab. Der verdiente Sieg von Trainer Peter Tretters Team schien nur in einer kurzen Phase nach Wiederanpfiff zu wackeln.

Thum sichert Arminia dritten Platz

zAuf Zuspiel von Marcel Bormeth hat Lennart Thum dem Oberligisten FC Arminia Ludwigshafen das 2:2 (1:2) gegen die TuS Koblenz und damit Rang drei in der Oberliga-Meisterrunde gesichert. Koblenz verteidigte gut und ging durch Stahls Tor in Führung. Das 1:1 gelang Tim Amberger in seinem letzten Spiel für den FCA nach klasse Pass von Nico Pantano. André Mandt verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:2. Gegen Ende hatten die Gastgeber bei Lattenschüssen von Ryoji Matsumura und Pasquale Marsal Pech, ehe Thum traf.

Mechtersheim verleiht fünf Stammspieler an Reserve

Mit dem glücklichen 1:1 (0:0) beim FC Karbach bleibt der TuS Mechtersheim Vorletzter der Meisterrunde, beendet die Saison aber im „Gesamtklassement“ als Tabellenelfter von 24 Oberliga-Teams. Damit kann TuS-Trainer Ralf Gimmy sehr gut leben. Karbach hatte ein deutliches Chancenplus, doch nur Florian Jannke überwand einmal den starken TuS-Keeper Maxime Klein (56.). David Reitarow glich mit einem sehenswerten Lupfer nach Pass von Jannick Immel aus (80.). Fünf TuS-Stammspieler fehlten, da sie mit der Reserve um den Aufstieg in die Bezirksliga kämpften.

Sinnbildliches Saisonfinale von Absteiger FC Speyer

Durch zwei späte Gegentreffer von Pascal Steinmetz (82.) und Joker Jan Hawel (90.) unterlag der bereits als Absteiger feststehende FC Speyer mit 0:2 in seinem letzten Saisonspiel bei der SG Mülheim-Kärlich, die damit ihren Oberliga-Verbleib perfekt machte. Speyer hielt lange Zeit gut mit. Mehrere Chancen, vor allem von Valentino Zuch, blieben – wie so oft in dieser Saison – ungenutzt.