Der 1. FC Kaiserslautern leiht Daniel Hanslik vom Zweitligisten Holstein Kiel aus. Der Angreifer, der am Dienstag seinen 24. Geburtstag feiert, wechselt für ein Jahr zu dem Drittligisten. Der 1,86 Meter große Angreifer begann seine Karriere bei mehreren hessischen Vereinen, ehe der VfL Wolfsburg im Jahr 2017 auf ihn aufmerksam wurde. Beim Bundesligisten sorgte Hanslik in der Regionalligamannschaft für Furore und empfahl sich mit 30 Toren und 16 Vorlagen in 52 Regionalligaspielen für höhere Aufgaben. In der Folge wechselte er daher im vergangenen Sommer zum Zweitligisten Holstein Kiel, für den er in der Hinrunde jedoch nur einmal in der Zweiten Liga auflief, so dass er für die Rückrunde an den Drittligisten Hansa Rostock ausgeliehen wurde. Für Rostock war er in der Dritten Liga in 17 Spielen im Einsatz und konnte dabei drei Tore erzielen und zwei weitere vorbereiten. „Wir wollten Daniel Hanslik bereits in der Vergangenheit für den FCK gewinnen, als wir ihn in seiner Zeit beim VfL Wolfsburg mehrfach beobachtet haben. Daher freut es uns umso mehr, dass es jetzt mit einer Leihe geklappt hat. Daniel ist ein physisch kompakter und durchsetzungsfähiger Mittelstürmer, der eine hohe Abschlussqualität hat. Wir freuen uns, dass sich Daniel am Ende für den FCK entschieden hat und wir sind überzeugt, dass er seine Torgefährlichkeit bei uns zeigen wird“, erklärte FCK-Sportdirektor Boris Notzon.