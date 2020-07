Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat den offensiven Mittelfeldspieler Nicolas Sessa (24) ablösefrei vom Zweitligisten FC Erzgebirge Aue verpflichtet. Der in Stuttgart geborene Deutsch-Argentinier unterschreibt beim FCK einen Zweijahresvertrag.

Schon voriges Jahr fast beim FCK

An einer Verpflichtung Sessas war der FCK schon im vergangenen Jahr interessiert, aber dann wechselte er von Aalen nach Aue. Nun nach einer Saison mit sehr wenig Spielpraxis (zwei Kurzeinsätze) also doch Betzenberg – die Kehrtwende. Dazu ließ Sessa nun via FCK verlauten: „Ich wollte unbedingt nach Kaiserslautern, bin auf den Verein zugegangen und freue mich riesig, in Zukunft für den FCK und hoffentlich auch bald vor den tollen Fans auf dem Betzenberg auflaufen zu dürfen. Ich werde alles dafür geben, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind, um den Verein wieder da hinzubringen, wo er hingehört.“

Der FCK teilt dazu mit:

Sessa durchlief unter anderem die Nachwuchsabteilung der TSG Hoffenheim, ehe er beim VfB Stuttgart II den Durchbruch im Herrenbereich schaffte und sich in der Regionalliga Südwest für höhere Aufgaben empfahl. Anschließend entwickelte er sich beim VfR Aalen zum Leistungsträger in der 3. Liga. In der vergangenen Saison spielte er einmal für die deutsche U18-Nationalmannschaft aufgelaufene Offensivspieler für Aue in der Zweiten Liga. In seiner bisherigen Karriere kam Sessa in zwei Zweitligaspielen, 30 Drittligapartien (6 Tore) und 77 Regionalligabegegnungen (20 Treffer) zum Einsatz.

FCK-Sportdirektor Boris Notzon: „Nicolas Sessa ist ein spielstarker, zentraler und variabel einsetzbarer Offensivspieler, der über ein gutes Tempodribbling verfügt und im letzten Drittel Spieler in Szene setzen kann. Wir freuen uns über die Verpflichtung und darüber, dass wir uns im Offensivbereich weiter verstärken können.“