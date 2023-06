Der 1. FC Kaiserslautern hat Tobias Raschl vom Ligakonkurrenten SpVgg Greuther Fürth verpflichtet. Das gab der Club bekannt. Er ist damit nach Jan Elvedi (Innenverteidiger) und Tymoteusz Puchacz (linker Außenverteidiger) die dritte Neuverpflichtung des FCK für die am 28. Juli beginnende Zweitliga-Saison. Raschl spielt laut den „Nürnberger Nachrichten“ keine Rolle mehr in den Planungen der Fürther. Offenbar hat er noch einen Vertrag bei den Franken bis 2024 und kostet demnach eine Ablöse. Wie hoch diese ist, darüber machten beide Vereine keine Angaben.

Variabler und torgefährlicher Spieler

„Wir sind sehr froh, dass wir mit Tobias Raschl, dessen Weg wir schon länger verfolgt haben, einen modernen Mittelfeldspieler der neueren Generation verpflichten konnten. Er ist ein spielintelligenter Mittelfeldspieler, der im zentralen Bereich alle Positionen besetzen kann, aber trotz seiner spielerischen Veranlagung auch verteidigen kann. Er wird für noch mehr Variabilität in unserem Spiel sorgen. Wir hoffen natürlich auch, dass er seine Torgefährlichkeit bei uns weiter ausbauen kann“, sagt FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen.

Raschl, der in Konkurrenz mit Philipp Klement, Julian Niehues und Marlon Ritter treten wird, ist gebürtiger Düsseldorfer. Er durchlief die Nachwuchsmannschaften von Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf und Borussia Dortmund. Bei den Schwarz-Gelben mauserte er sich direkt nach seinem Wechsel in die U16 zum Kapitän, behielt dieses Amt bis zur U19 inne und führte seine Mannschaft in der Saison 2018/19 zum Sieg der Deutschen A-Junioren-Meisterschaft. Raschl schaffte beim BVB den Sprung zur Profimannschaft und debütierte am letzten Spieltag der Saison 2019/20. In der Winterpause der Saison 2021/22 wechselte Raschl dann in die Bundesliga zur SpVgg Greuther Fürth. Insgesamt bestritt der 23-Jährige zehn Erstliga- und 29 Zweitligapartien und brachte es dabei auf zwei Tore und vier Torvorlagen.

„FCK ist eine besondere Adresse“

„Der FCK ist einfach eine besondere Adresse im deutschen Profifußball. Die Begeisterung rund um den Verein und die positive Entwicklung konnte ich auch spüren, als ich in der vergangenen Saison auf dem Betze gespielt habe. Ich brenne darauf, Teil davon zu werden und freue mich darauf, gemeinsam mit der Mannschaft auch in der neuen Saison erfolgreich Fussball zu spielen. Ich freue mich bereits auf die außergewöhnlichen Fans und die besondere Atmosphäre am Betzenberg“, wird Tobias Raschl in der Pressemitteilung des FCK zitiert.