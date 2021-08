Der 1. FC Kaiserslautern präsentiert kurz vor Ende der Transferfrist einen Neuzugang: Innenverteidiger Maximilian Hippe wechselt von Borussia Dortmund II auf den Betzenberg.

Der 23-Jährige wurde in Bielefeld geboren und begann dort beim VfL Theesen mit dem Fußballspielen. Über den Regionalligisten SV Rödinghausen schaffte er den Sprung zu Borussia Dortmund, wo er sich in der zweiten Mannschaft zum Leistungsträger entwickelte. „Max überzeugt als Defensivspieler nicht nur mit seiner Körpergröße, sondern auch mit seinem Zweikampfverhalten. Er ist ein polyvalenter Spieler, der im Defensivverbund variabel einsetzbar ist und unseren Kader in der Tiefe nochmals verstärkt“, beschreibt FCK-Sportdirektor Thomas Hengen den Neuzugang. Max Hippe sagte: „Ich bin sehr glücklich, hier beim FCK zu sein, einem großen Verein mit viel Tradition. Ich freue mich auf die anstehenden Aufgaben. Wenn ich auf dem Platz stehe, gebe ich immer Vollgas und alles für den Erfolg“.