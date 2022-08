Am Sonntag, 28. August, ist erneut ein FCK-Heimspiel von der Sperrung der Bahnstrecken von Neustadt und von Pirmasens nach Kaiserslautern betroffen.

Der für den regionalen Bahnverkehr in der Pfalz zuständige Zweckverband in Kaiserslautern weist darauf hin, dass eine Anreise mit dem Zug aus Richtung Neustadt und Pirmasens zum Heimspiel des FCK gegen 1. FC Magdeburg, am Sonntag, 28. August 2022 nicht möglich ist, weil die Kapazität in den Ersatzbussen viel zu gering ist.