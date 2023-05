In der vergangenen Woche war der 1. FC Kaiserslautern gegen Hansa Rostock überlegen – und verlor. Auch im Hinspiel gegen den 1. FC Nürnberg dominierten die Roten Teufel, am Ende sprang ein 0:0 heraus. Am Sonntag spielte die Mannschaft von Dirk Schuster in Nürnberg unentschieden.