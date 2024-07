Zwei Wochen vor Saisonbeginn der Zweiten Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Kaiserslautern ein Blitzturnier in Offenbach am Main gewonnen. Gegen Gastgeber Kickers Offenbach siegten die Roten Teufel im für den Turniersieg entscheidenden Spiel durch Tore von Aaron Opoku (2) und Daniel Hanslik mit 3:1. Alle Spiele gingen über jeweils 2x30 Minuten. Zuvor siegten sowohl die Kickers als auch die Roten Teufel gegen die Fortuna mit jeweils 1:0. Philipp Klement hatte für Kaiserslautern den Siegtreffer erzielt. Der Regionalligist aus Offenbach wurde am Ende Zweiter, Lauterns Ligakonkurrent Fortuna Düsseldorf Dritter. Am kommenden Samstag steht für die Mannschaft von Trainer Markus Anfang das abschließende Testspiel der Sommervorbereitung bevor. Dann gastiert ab 13.30 Uhr Drittligist 1860 München im Fritz-Walter-Stadion. Im ersten Pflichtspiel der Zweiten Bundesliga treten die Lauterer am Sonntag, 4. August (13.30 Uhr) bei Aufsteiger SSV Ulm an.