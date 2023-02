Bekommt der 1. FC Kaiserslautern nach zwei 0:1-Niederlagen in Folge wieder die Kurve? Ein statistischer Wert könnte die Fans der Roten Teufel hoffnungsfroh stimmen: Die zurückliegenden sieben Heimspiele gegen Gast SpVgg Greuther Fürth, sechs in der Liga, eines im DFB-Pokal, wurden allesamt gewonnen. Die Franken befinden sich unter ihrem seit Oktober vorigen Jahres amtierenden Trainer Alexander Zorniger jedoch im Aufwind. Im Duell der Hinrunde verteidigte die Elf von Cheftrainer Dirk Schuster 45 Minuten lang vogelwild, lag allerdings nur 0:1 zurück – und gewann dank einer Steigerung mit 3:1. Welchen Verlauf der zweite Vergleich an diesem Samstag nimmt? Ab 13 Uhr geben beide Mannschaften im Fritz-Walter-Stadion die Antwort.