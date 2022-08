Schafft der 1. FC Kaiserslautern nach der ersten Saisonniederlage sofort die Trendwende? Ab 13.30 Uhr gastiert die Elf von Cheftrainer Dirk Schuster an diesem Sonntag bei Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth. Die Franken sind bis dato sieglos, haben dreimal unentschieden gespielt und einmal verloren. Die Gesamtbilanz in Duellen beider Mannschaften spricht für den FCK: In 18 Begegnungen gelangen elf Siege. Eine Partie endete unentschieden, sechsmal siegten die Kleeblätter. Und diesmal?

